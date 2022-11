Mercedes fährt auf A9 bei Dessau in VW mit Anhänger - Drei Personen leicht verletzt

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von fast 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der A9, der sich am Sonntagabend zwischen Thurland und Wolfen ereignet hat.

Der verunglückte VW von der A9 bei Dessau: Ein Mercedes-Transporter war in das Gespann gefahren, der Anhänger riss ab.

Dessau/Thurland/MZ - Drei Leichtverletzte und ein Schaden von fast 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der A9, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in Fahrtrichtung München zwischen Thurland und Wolfen ereignet hat. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Unfalldienst in Dessau mitgeteilt.

Der 45-jährige Fahrer eines VW mit Anhänger hatte die rechte Fahrspur befahren. Ein 34-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters wollte von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei fuhr er auf den Anhänger des VW auf, wodurch dieser ins Schleudern geriet und abriss. Der VW kollidierte mit der Leitplanke und kam zwischen rechter Fahrspur und Standstreifen zum Stehen, der Anhänger auf der rechten Fahrspur.

Der Fahrer des VW sowie seine zwei Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Standstreifen und die rechte Fahrspur musste bis Mitternacht für Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.