Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf der A9 bei Dessau ist am Freitagabend, 9. Januar, ein Schaden von fast 60.000 Euro entstanden. Das hat am Montag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau gemeldet.

Der Unfall hat sich gegen 21 Uhr zwischen der Anschlussstelle Vockerode und Coswig in Fahrtrichtung München ereignet. Ein 36-jähriger Mann hatte mit seiner Sattelzugmaschine Scania die Autobahn auf der mittleren Fahrspur befahren und war dort ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der rechten Schutzplanke. Durch die Kollision wurde der sich im Fahrzeug schlafend befindliche 48-jährige Mitfahrer aus der Kabine geschleudert. Der Mann wurde dadurch schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der mittlere und rechte Fahrstreifen von etwa 21 bis 3.20 Uhr gesperrt werden. Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.