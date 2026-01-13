Fünf Personen sind am Montag, 12. Januar, gegen 9.15 Uhr bei einem Unfall im Dessauer Stadtzentrum verletzt worden.

Lkw kollidiert in Dessau mit Straßenbahn - Fünf Verletzte und ein Schaden von 40.000 Euro

Dessau/MZ. - Fünf Personen sind am Montag, 12. Januar, gegen 9.15 Uhr bei einem Unfall auf der Askanischen Straße verletzt worden, als ein Lkw und eine Straßenbahn zusammengestoßen sind.

Wie das Polizeirevier am Dienstag zu dem Unfall mitgeteilt hat, hatte der 39-jährige Fahrer eines Lkw Fiat verkehrsbedingt an der Ampelanlage am August-Bebel-Platz gestanden. Die Ampel zeigte „Rot“. Als der Rechtsabbiegepfeil auf „Grün“ umgeschaltet hatte, fuhr er nach Angaben der Polizei geradeaus in Richtung Willy-Lohmann-Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Richtung Museum kommenden Straßenbahn.

Durch den Aufprall wurden der 39-jährige Fahrer des Lkw und vier Fahrgäste der Straßenbahn leicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung suchten die fünf Verletzten eigenständig einen Arzt auf, informiert die Polizei. Der entstandene Sachschaden wurde auf 40.000 Euro geschätzt.