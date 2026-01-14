Fitnessstudios verzeichnen um diese Zeit viel mehr Anmeldungen als im Rest des Jahres. Was Einrichtungen in Dessau-Roßlau derzeit anbieten und ob sie Konkurrenzdruck spüren.

Im Fitnesstudio des Gesundheitszentrums „Alte Staatsbank“ trainieren um den Jahreswechsel mehr Menschen als sonst.

Dessau/MZ. - Es ist einer der typischen Vorsätze für das neue Jahr: mehr Sport machen. Das bekommen derzeit insbesondere auch Fitnessstudios zu spüren – so auch in Dessau-Roßlau. Wie Ralf Gumbrecht, Geschäftsführer des „Injoy Xpress“ in der Wagnerpassage, sagt, sind zwischen Januar und Februar ein Drittel mehr Kunden als sonst in seinem Studio. Die Hauptmotivation sei nach wie vor, Gewicht zu verlieren. Auch Niclas Scharf, Mitarbeiter des „LuckyFitness“ in Dessau-Süd, spricht von den typischen Neuanmeldungen zu Beginn des Jahres. Viele davon würden sich jedoch nach zwei Wochen wieder umentscheiden und nicht mehr kommen.