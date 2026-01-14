weather regen
Die gemeinsame Arbeitsgruppe von Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Helme hat mehrfach getagt. Als Basis für weitere Modellierungen an der Helme und ihren Nebengewässern gibt es Vermessungsarbeiten.

Von Helga Koch 14.01.2026, 13:15
Das Foto entstand vor zwei Jahren, als die Helme weite Teile im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz überschwemmte.
Das Foto entstand vor zwei Jahren, als die Helme weite Teile im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz überschwemmte. Foto: picture alliance/dpa

Kelbra/MZ. - Zwei Jahre liegt das Winterhochwasser an der Helme zurück. Doch noch immer treibt viele Anlieger des Flusses die Sorge um, das Ganze könnte sich in absehbarer Zeit wiederholen. Um den Hochwasserschutz an der Helme zu koordinieren, haben Sachsen-Anhalt und Thüringen eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet.