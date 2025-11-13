weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Besonderer Anlaufpunkt: Lernen mit Atmosphäre - Neue Betreiber vom „Eiskontor“ laden ab sofort zum „Sprachcafé“ ein

EIL:
Stau auf B100: Lkw stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen - Fahrer schwer verletzt
Stau auf B100: Lkw stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen - Fahrer schwer verletzt

Besonderer Anlaufpunkt Lernen mit Atmosphäre - Neue Betreiber vom „Eiskontor“ laden ab sofort zum „Sprachcafé“ ein

Die „Eiskontor“-Betreiber Yahya und Nuran Avci starten ein neues Projekt: Flüchtlinge sind eingeladen, gemeinsam mit Yahya und Nuran Avci Deutsch zu lernen. Was die Idee dahinter ist.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 13.11.2025, 16:10
Yahya und Nuran Avci werden in ihrem Sprachcafé von deutschen Muttersprachlern wie Rainer Jatzen (2.v.l.) und Dominika Nebelung (3.v.r.) unterstützt.
Yahya und Nuran Avci werden in ihrem Sprachcafé von deutschen Muttersprachlern wie Rainer Jatzen (2.v.l.) und Dominika Nebelung (3.v.r.) unterstützt. Fotos: T. Ruttke

Dessau/MZ. - Nachdem Yahya und Nuran Avci das Eiskontor zu Beginn dieses Jahres übernommen und für ihre Gäste kürzlich großzügig erweitert haben, wollen die beiden Betreiber nun ein neues Projekt in den Räumen des Eiscafés starten. Ihr Ziel: Menschen im Rahmen eines Sprachcafés zusammenbringen.