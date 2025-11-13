Die „Eiskontor“-Betreiber Yahya und Nuran Avci starten ein neues Projekt: Flüchtlinge sind eingeladen, gemeinsam mit Yahya und Nuran Avci Deutsch zu lernen. Was die Idee dahinter ist.

Lernen mit Atmosphäre - Neue Betreiber vom „Eiskontor“ laden ab sofort zum „Sprachcafé“ ein

Yahya und Nuran Avci werden in ihrem Sprachcafé von deutschen Muttersprachlern wie Rainer Jatzen (2.v.l.) und Dominika Nebelung (3.v.r.) unterstützt.

Dessau/MZ. - Nachdem Yahya und Nuran Avci das Eiskontor zu Beginn dieses Jahres übernommen und für ihre Gäste kürzlich großzügig erweitert haben, wollen die beiden Betreiber nun ein neues Projekt in den Räumen des Eiscafés starten. Ihr Ziel: Menschen im Rahmen eines Sprachcafés zusammenbringen.