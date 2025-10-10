Das Eiscafé „Eiskontor“ in Dessau-Nord hat neue Betreiber. Wie es dazu gekommen ist und mit welchen Änderungen die Inhaber ihren Gästen den Aufenthalt versüßen wollen.

„Eiskontor“ hat neue Betreiber - Für ihre Gäste haben sie das Eiscafé auf besondere Art umgestaltet

Yahya (links) und Nuran Avci sind die neuen Betreiber des Eiscafés „Eiskontor“ in Dessau-Nord.

Dessau-Roßlau. - Das Eiscafé „Eiskontor“ in der Werderstraße, zwischen Schiller- und Tierpark, hat in den vergangenen Jahren mehrere Betreiberwechsel durchlebt. Seit wenigen Monaten führen dort nun die Eheleute Yahya und Nuran Avci die Geschäfte. Der Name „Eiskontor“ ist geblieben. Vieles andere ist neu.