Im April wurde die Labrador-Hündin "Leila" in Rodleben mit ihrem Spielzeug ausgesetzt und sucht seitdem nach neuen Besitzern. Es gab schon ein paar Interessenten. Es hat aber noch nicht gepasst.

"Leila" wurde im April 2024 in Rodleben mit Spielzeug und Impfausweis ausgesetzt. Seitdem ist sie im Tierheim in Dessau und sucht nach neuen Besitzern.

Dessau/Rodleben/MZ. - Die am 10. April in Rodleben ausgesetzte Labrador-Hündin sucht noch immer nach neuen Besitzern. Wie die Leiterin des Dessauer Tierheims, Doreen Kohl, auf MZ- Nachfrage berichtet, hätte es schon ein paar Interessenten für Leila gegeben. Gepasst habe es aber leider noch mit keinem, denn Leila ist ein sehr ängstliches Tier, das in vielen Situationen zurückschreckt.

Der oder die neuen Besitzer sollten daher Erfahrung im Umgang mit sogenannten Angsthunden haben und viel Zeit und Geduld mitbringen, um dem Labradormix das Hunde 1x1 beizubringen.

Das Tierheim geht davon aus, dass die im November 2022 geborene Hündin bisher nicht gelernt hat, mit Menschen zu arbeiten.

Passanten fanden Labrador-Hündin Leila mit Spielzeug und Impfausweis

Passanten hatten die ausgesetzte Hündin an der B 184 in Rodleben entdeckt, sie aufgenommen und am nächsten Tag ins Tierheim gebracht. Bei ihr befand sich ein Beutel mit Spielzeugen, Knochen und einem Impfausweis, der jedoch keinen Rückschluss auf den bisherigen Hundehalter zulässt.

Doreen Kohl hatte Anzeige gestellt. Der Sachverhalt wurde von der Polizei ans Ordnungsamt und nun an das Gesundheitsamt weitergegeben.

Es läuft ein Bußgeldverfahren, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Ob es Hinweise zu einem möglichen Täter gibt, dazu äußerte sich die Pressestelle nicht. Im Tierheim seien aber zumindest keine Hinweise eingegangen.