Entsetzen im Tierheim: Labrador mit Spielzeug, Kauknochen und Impfausweis in Dessau ausgesetzt

Der Labrador-Mischling wurde am Mittwoch an der B184 bei Rodleben ausgesetzt.

Dessau/MZ. - Passanten haben in Rodleben einen ausgesetzten Hund gefunden. Das Tier saß am Mittwoch gegen 22 Uhr direkt neben der B 184, angebunden an einen Zaunpfeiler.