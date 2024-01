Die Bauern aus Anhalt werden am Mittwoch zum dritten Mal die Autobahnauffahrten zur A9 blockieren, dieses Mal so lang wie noch nie.

Kurzfristige Ankündigung - Bauern in Anhalt wollen Auffahrten zur A9 stundenlang blockieren

Am 11. Januar hatten die Bauern unter anderem die A-9-Auffahrt in Dessau-Süd blockiert.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Bauern aus Anhalt werden am Mittwoch zum dritten Mal die Autobahnauffahrten zur A9 blockieren, dieses Mal so lang wie noch nie: von 8 bis 15 Uhr. Eine entsprechende Versammlungsanmeldung bestätigte am Dienstag die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Das Vorgehen ist sonst wie bei den ersten beiden Blockaden: An den Anschlussstellen Köselitz, Vockerode, Dessau-Ost, Thurland und Bitterfeld-Wolfen werden die Auffahrten in beide Fahrtrichtungen mit Traktoren gesperrt.

Die Anschlussstelle Halle ist in beide Fahrtrichtungen befahrbar, die Anschlussstelle Dessau-Süd bleibt in Fahrtrichtung Berlin offen, die Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung München.

Die Autobahn kann nach Angaben der Polizeiinspektion an allen Anschlussstellen verlassen werden.

Die Bauern protestieren seit Wochen deutschlandweit gegen die Politik der Ampel-Regierung und gegen geplante Subventionskürzungen. Am Sonntag erst hatte es in in der Landeshauptstadt Magdeburg eine große Demo gegeben.