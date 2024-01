Die Bauern wollen am Mittwoch erneut die Autobahnauffahrten in der Region blockieren. Welche Strecken von den Aktionen ausgenommen sind.

Auffahrten zu den Autobahnen sind am Mittwoch dicht

Bauernproteste in Halle

Am Mittwoch wollen Bauern erneut die Autobahnauffahrten blockieren.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Die Bauernproteste gehen in eine neue Runde. Wie die Polizei mitgeteilt hat, werden Traktoren am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr die Auffahrten zu den Autobahnen in der Region blockieren. Ausgenommen ist lediglich das Autobahndreiecke-Halle. Die Abfahrten bleiben zudem grundsätzlich offen.