Patrick Schubert züchtet in Annaburg eine Zucchini, die mehr als 70 Zentimeter misst. Damit tritt er erneut bei der Riesengemüsemeisterschaft an. Ob es für den Titel reicht, ist noch ungewiss.

Seit mehreren Jahren nimmt der Annaburger Patrick Schubert an der Deutschen Riesengemüsemeisterschaft teil.

Annaburg/mz. - Knapp 74 Zentimeter lang und mehr als 80 im Umfang. Das sind die vorläufigen Maße der Zucchini, die aktuell im Garten von Patrick Schubert gedeiht. Zum dritten Mal nimmt er am 7. September mit einer Zucchini an der sogenannten Riesengemüsemeisterschaft teil. Ein bundesweiter Wettbewerb. Viel wachsen wir das außergewöhnlich große Gemüse aber nicht mehr, schätzt Schubert Mitte August ein. Ist ja auch schon groß genug, könnte die Laiin meinen. Doch das sieht der ambitionierte Gärtner anders: „Ich bin nicht zufrieden, es war in diesem Jahr zu kalt“, sagte er.