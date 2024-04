Energiewende Kommunale Wärmeplanung für Dessau-Roßlau in Arbeit - Bürger fürchten Heizungshammer

Wie in Zukunft heizen? Die Frage beantworten soll die kommunale Wärmeplanung, die bis zum Jahresende in Dessau-Roßlau vorliegen soll. Schon jetzt wird in Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräten informiert, was Stadt und Stadtwerke bis zum Jahr 2045 planen. Erste Einblicke gab es in Mosigkau sowie in Süd, Haideburg und Törten.