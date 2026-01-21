weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Entwicklungsverzögerungen in Brennpunkt-Kita: Ursachen und Maßnahmen

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Erziehung in Dessau-Rosslau Kita „Farbkleckse“ im Brennpunkt - „Wir nehmen Kinder auf, die kein Wort Deutsch sprechen“

Ein Großteil der Kitas in Dessau-Roßlau meldet Entwicklungsverzögerungen bei einem Teil der Kinder. Besonders dramatisch ist es in der Kita „Farbkleckse“. Die Gründe dafür und wie der Missstand angegangen werden soll.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 22.01.2026, 10:34
Im Kreativraum der Kita „Farbkleckse“ in Dessau: Leiterin Annette Menzel und die Heilpädagogische Leiterin der Dekita Kathrin Knape arbeiten mitten  im Brennpunkt. Viele Kinder hier haben eine Entwicklungsverzögerung. 
Im Kreativraum der Kita „Farbkleckse“ in Dessau: Leiterin Annette Menzel und die Heilpädagogische Leiterin der Dekita Kathrin Knape arbeiten mitten  im Brennpunkt. Viele Kinder hier haben eine Entwicklungsverzögerung.  (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Rein baulich lässt die 2022 neu eröffnete Kita „Farbkleckse“ keine Wünsche offen. Die Räume wirken gepflegt und entsprechen den neuesten pädagogischen Standards, das Personal ist motiviert. Und trotzdem belegt die Einrichtung des städtischen Eigenbetriebs Dekita einen unrühmlichen ersten Platz.