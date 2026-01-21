Eil
Erziehung in Dessau-Rosslau Kita „Farbkleckse“ im Brennpunkt - „Wir nehmen Kinder auf, die kein Wort Deutsch sprechen“
Ein Großteil der Kitas in Dessau-Roßlau meldet Entwicklungsverzögerungen bei einem Teil der Kinder. Besonders dramatisch ist es in der Kita „Farbkleckse“. Die Gründe dafür und wie der Missstand angegangen werden soll.
Aktualisiert: 22.01.2026, 10:34
Dessau-Roßlau/MZ. - Rein baulich lässt die 2022 neu eröffnete Kita „Farbkleckse“ keine Wünsche offen. Die Räume wirken gepflegt und entsprechen den neuesten pädagogischen Standards, das Personal ist motiviert. Und trotzdem belegt die Einrichtung des städtischen Eigenbetriebs Dekita einen unrühmlichen ersten Platz.