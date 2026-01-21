Erziehung in Dessau-Rosslau Kita „Farbkleckse“ im Brennpunkt - „Wir nehmen Kinder auf, die kein Wort Deutsch sprechen“

Ein Großteil der Kitas in Dessau-Roßlau meldet Entwicklungsverzögerungen bei einem Teil der Kinder. Besonders dramatisch ist es in der Kita „Farbkleckse“. Die Gründe dafür und wie der Missstand angegangen werden soll.