Freude über die neue Auflage der Publikation „Jüdisches Leben in Anhalt“ bei der Übergabe an die Jüdische Gemeinde in der neuen Synagoge

Dessau/MZ. - Als lebendiger Ort der Begegnung und Ausdruck des christlich-jüdischen Dialogs in dieser Stadt war die Dessauer Synagoge am Dienstag ein gut gewählter Veranstaltungsort: Die Evangelische Landeskirche Anhalts, in persona ihres Kirchenpräsidenten Joachim Liebig, übergab die neu erschienene dritte Auflage der Publikation „Jüdisches Leben in Anhalt“ an die Jüdische Gemeinde.