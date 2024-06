Was die Stadt gegen die Vogelplage machen will und warum es überhaupt dazu kam. Auch Ratten können zum Problem werden.

Taubenplage am Neustadt Centrum: Halle will gegen Wildtier-Missstand vorgehen

Die Anzahl der Tauben hat um und am Neustadt Centrum deutlich zugenommen, sagen Anwohner und Passanten.

Halle (Saale)/MZ - Tauben und Ratten, besonders im Bereich der Neustädter Passage und des Neustadt Centrums, nehmen immer mehr überhand. Das beklagen MZ-Leser, die uns in der Gläsernen Redaktion im Neustadt Centrum besucht haben. Vor allem durch die Tauben seien überall Verschmutzungen zu sehen. Was kann und will die Stadtverwaltung dagegen unternehmen? Und ist dieser Missstand der Stadtverwaltung überhaupt bekannt?