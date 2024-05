Einen völlig betrunkenen Mercedes-Fahrer hat die Autobahnpolizei am Tag der Arbeit auf der A9 am Rastplatz Köckern aus dem Verkehr gezogen.

In Schlangenlinien über die A9 bei Dessau - Zeugen hindern Mercedes-Fahrer an Weiterfahrt

Dessau/MZ. - Einen völlig betrunkenen Mercedes-Fahrer hat die Autobahnpolizei am Tag der Arbeit auf der A9 bei Dessau aus dem Verkehr gezogen. Gleich mehrere Zeugen hatten am Mittwoch, 1. Mai, gegen 11 Uhr einen Mercedes gemeldet, der auf der Autobahn Schlängellinien fuhr und verkehrsgefährdend unterwegs war. Der Autofahrer wurde durch die Zeugen schließlich auf dem Rastplatz Köckern an der Weiterfahrt gehindert, bis Polizeibeamte vor Ort waren.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde Atemalkohol bei dem Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,56 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 54-jährigen eröffnet.