Zahlen der Asylbewerber gehen zurück Immer weniger Asylbewerber: In Dessau-Roßlau ist die Zahl 2025 erheblich zurückgegangen
Im vergangenen Jahr sind viel weniger Asylbewerber nach Dessau-Roßlau gekommen als 2024 und 2023. Ein Trend, der sich in ganz Sachsen-Anhalt abzeichnet. Was der Rückgang für die Stadt bedeutet.
07.01.2026, 12:05
Dessau-Rosslau/MZ. - Die Zahl der Asylbewerber, die neu nach Dessau-Roßlau gekommen sind, ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das hat Stadtpressesprecher Ralf Schüler auf Anfrage mitgeteilt. Vom 1. Januar bis zum 31. Oktober 2025 kamen in der Stadt 90 Asylbewerberinnen an. 2024 waren es im gleichen Zeitraum noch 265 gewesen, im Jahr davor 245.