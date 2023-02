In einem Regionalexpress nach Magdeburg hat es am Sonntag einen Zwischenfall gegeben: Eine 32-jährige Zugbegleiterin wurde mehrfach attackiert. Nach den beiden Männern wird gefahndet.

Dessau/MZ - Zwei noch unbekannte Männer haben am Sonntag auf dem Bahnhof in Dessau eine Zugbegleiterin beleidigt und genötigt und ihr später am Bahnhof Zerbst eine Wasserflasche an den Kopf geworfen. Die Männer flüchteten. Nach ihnen wird gefahndet.