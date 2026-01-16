Hetze nach Demo in Dessau Böllerwürfe auf Schule, Morddrohungen gegen Personal - Influencer lassen Fall Pestalozzischule eskalieren

Nach unbelegten Vorwürfen gegen eine pädagogische Mitarbeiterin der Dessauer Pestalozzischule wird im Internet gegen Schule und Personal gehetzt. Fragwürdige Influencer mit großer Reichweite sind daran nicht unbeteiligt. Das Landesschulamt erhebt Vorwürfe und reagiert mit Anzeigen.