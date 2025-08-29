Das traditionelle Heimat- und Schifferfest ist am Donnerstagabend im Jubiläumsjahr „810 Jahre Roßlau“ offiziell eröffnet worden. Mit vielen Dankeschöns und einigen Überraschungen.

Neue Nixe, neue Fahne, Freibier und ein Stau: 45. Heimat- und Schifferfest wird in Roßlau eröffnet

Mit einem Umzug zum Brückenkopf erfolgte am Donnerstagabend der Auftakt beim 45. Schifferfest. Hier hisst der Schifferverein seine Fahnen.

Rosslau/MZ. - „O’zapft is“, sagen die Münchner, „jawoll“ rufen die Roßlauer, als endlich der Gerstensaft fließt. Drei Versuche hat es diesmal gebraucht, ehe der Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck und Lutz Wiesel vom Roßlauer Schifferverein 1847 die durstigen Kehlen ringsum aus dem 50-Liter-Holzfass beglücken konnten.