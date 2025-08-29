weather regenschauer
  4. Heimat- und Schifferfest in Roßlau: Verzögerung durch Stau bei Eröffnung

Emotionale Momente im Festzelt Neue Nixe, neue Fahne, Freibier und ein Stau: 45. Heimat- und Schifferfest wird in Roßlau eröffnet

Das traditionelle Heimat- und Schifferfest ist am Donnerstagabend im Jubiläumsjahr „810 Jahre Roßlau“ offiziell eröffnet worden. Mit vielen Dankeschöns und einigen Überraschungen.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 29.08.2025, 15:45
Mit einem Umzug zum Brückenkopf erfolgte am Donnerstagabend der Auftakt beim 45. Schifferfest. Hier hisst der Schifferverein seine Fahnen.
Mit einem Umzug zum Brückenkopf erfolgte am Donnerstagabend der Auftakt beim 45. Schifferfest. Hier hisst der Schifferverein seine Fahnen. Foto: Thomas Ruttke

Rosslau/MZ. - „O’zapft is“, sagen die Münchner, „jawoll“ rufen die Roßlauer, als endlich der Gerstensaft fließt. Drei Versuche hat es diesmal gebraucht, ehe der Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck und Lutz Wiesel vom Roßlauer Schifferverein 1847 die durstigen Kehlen ringsum aus dem 50-Liter-Holzfass beglücken konnten.