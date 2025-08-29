Mit kurzen Übungen direkt im Büro stärkt eine Gesundheitsmanagerin das Wohlbefinden der Mitarbeitenden bei der Burchard Führer GmbH im Dessauer Golfpark. Wie es dazu kam.

Trainerin kommt direkt ins Büro - Warum bei der Führer GmbH sportlicher Ausgleich groß geschrieben wird

Trainerin Charis Mansfeld-Römer (blaues Shirt) macht mit Stefanie Schilling ( links) und Anja Wendenburg (rechts) ein paar Übungen.

Dessau/MZ. - Mit einem breiten Lächeln hat Konstanze Führer Charis Mansfeld-Römer im großen Foyer der Burchard Führer GmbH begrüßt. Das Unternehmen ist ein Investor im Bereich Altenpflege. Nach einem kurzen Austausch begab sich Mansfeld-Römer in die erste Etage des Haupthauses und betritt das Büro von Anja Wendenburg und Stefanie Schilling. Beide arbeiten in der Abteilung für Pflegesatzverhandlungen und sitzen den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch.