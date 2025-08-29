weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Debatte um Zuschüsse: Warum Ministerin Hüskens mit den Harzer Schmalspurbahnen die Geduld verliert

EIL
Millionen fehlen, Strecke marode: Droht der Selketalbahn im Harz das endgültige Aus?
Millionen fehlen, Strecke marode: Droht der Selketalbahn im Harz das endgültige Aus?

Debatte um Zuschüsse Warum Ministerin Hüskens mit den Harzer Schmalspurbahnen die Geduld verliert

Ein Gutachten macht deutlich, wie es um die Harzer Schmalspurbahnen steht. Werden nun Strecken stillgelegt? Was Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens fordert.

Von Alexander Schierholz 29.08.2025, 18:03
Beliebtes Touristenziel und hochdefizitär: die Harzer Schmalspurbahnen
Beliebtes Touristenziel und hochdefizitär: die Harzer Schmalspurbahnen (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/Wernigerode/MZ - Es sind zwei kleine Zahlen, die ein großes Problem verdeutlichen: Mit durchschnittlich 15,40 Euro bezuschusst Sachsen-Anhalt jeden gefahrenen Bahnkilometer im Land. Bei den hochdefizitären Harzer Schmalspurbahnen dagegen kostet der Kilometer knapp 47 Euro.