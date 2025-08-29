EIL
Debatte um Zuschüsse Warum Ministerin Hüskens mit den Harzer Schmalspurbahnen die Geduld verliert
Ein Gutachten macht deutlich, wie es um die Harzer Schmalspurbahnen steht. Werden nun Strecken stillgelegt? Was Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens fordert.
Magdeburg/Wernigerode/MZ - Es sind zwei kleine Zahlen, die ein großes Problem verdeutlichen: Mit durchschnittlich 15,40 Euro bezuschusst Sachsen-Anhalt jeden gefahrenen Bahnkilometer im Land. Bei den hochdefizitären Harzer Schmalspurbahnen dagegen kostet der Kilometer knapp 47 Euro.