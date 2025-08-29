Köthen/MZ/keb. - Große Aufregung am Freitagnachmittag in der Wallstraße und der Halleschen Straße in Köthen. Die Feuerwehren der Stadt sowie aus Löbnitz, Dohndorf, Arensdorf und Wülknitz rückten gegen 17 Uhr mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an, weil die Leitstelle eine Rauchentwicklung in der Tiefgarage Wallstraße gemeldet hatte. Die hat es auch gegeben, aber nicht durch einen Brand, sondern weil Unverbesserliche in einem Treppenaufgang Pyrotechnik gezündet hatten.

