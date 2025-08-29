EIL
Buntes Programm bis Sonntag Zuerst ins Riesenrad: Peißnitz in Halle füllt sich zum Laternenfest in Halle
Von Riveufer bis Peißnitzhaus: Halle feiert wieder sein Laternenfest. Schon zum Auftakt wollten sich viele das Spektakel nicht entgehen lassen. Zur Sicherheit gibt es strenge Einlasskontrollen.
Aktualisiert: 29.08.2025, 18:41
Halle (Saale)/MZ. - Der Fahrplan von Familie Griebenow ist klar. An diesem Wochenende wollen Mutter, Vater und Tochter beim Laternenfest so viel wie möglich erleben. Und das ging gleich am Freitag los: am Riesenrad, das wieder seinen Platz an der Fontäne hat. „Man muss sich doch einen Überblick verschaffen“, findet Micheal Griebenow. Und außerdem mache Riesenradfahren einfach Spaß.