Von Riveufer bis Peißnitzhaus: Halle feiert wieder sein Laternenfest. Schon zum Auftakt wollten sich viele das Spektakel nicht entgehen lassen. Zur Sicherheit gibt es strenge Einlasskontrollen.

Zuerst ins Riesenrad: Peißnitz in Halle füllt sich zum Laternenfest in Halle

Mit Schwung übers Festgelände: Schon zum Start lockte das Kettenkarussell auf der Würfelwiese.

Halle (Saale)/MZ. - Der Fahrplan von Familie Griebenow ist klar. An diesem Wochenende wollen Mutter, Vater und Tochter beim Laternenfest so viel wie möglich erleben. Und das ging gleich am Freitag los: am Riesenrad, das wieder seinen Platz an der Fontäne hat. „Man muss sich doch einen Überblick verschaffen“, findet Micheal Griebenow. Und außerdem mache Riesenradfahren einfach Spaß.