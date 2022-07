Heftiger Auffahrunfall in Roßlau - Dacia-Fahrer verletzt sich schwer im Nackenbereich

In Roßlau ist es am Donnerstagvormittag zu einem folgenreichen Auffahrunfall gekommen. Es gab zwei Verletzte und 9.000 Euro Schaden.

Ein Mann wurde in Roßlau schwerer verletzt.

Rosslau/MZ - Im Stadtteil Roßlau ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 44-jährige Fahrer eines Opel hatte die Dessauer Straße aus Richtung Burgwallstraße in Richtung Luchstraße befahren und musste in Höhe des Kreuzungsbereichs verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende 66-jährige Fahrer eines Dacia fuhr auf.

Aufgrund der Kollision wurde der Dacia-Fahrer schwer im Nackenbereich verletzt. Der Fahrer des Opel zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Männer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 9.000 Euro.