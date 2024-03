In der Dessauer Junkersstraße hat es am Samstagabend, 16. März, einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben.

Haben die Bremsen versagt? BMW kracht in Dessau beim Abbiegen in den Golfpark-Zaun

Der 22-jährige Fahrer eines BMW hatte gegen 21 Uhr die Junkersstraße in Richtung Köthen befahren. An der Einmündung in die „Kleine Schaftrift“ wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei kam der BMW allerdings nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Zaun des dortigen Golfparks und beschädigte diesen.

Der Fahrer des BMW gab vor Ort an, dass er sein Auto abbremsen wollte, dieses jedoch nicht mehr bremste und es aus diesem Grund zu dem Unfall kam. Sowohl der Fahrer als auch die drei Insassen blieben unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.