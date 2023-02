Am 24. Februar beginnt das erste Festival nach der Coronazeit. Das bietet fast 50 Veranstaltungen bis zum 12. März in Dessau, aber auch Halle oder Wittenberg. Auf wen sich Besucher freuen können und auf welche Nachwuchskünstler aufmerksam gemacht wird.

Dessau/MZ - Der Countdown für das 31. Kurt-Weill-Fest in Dessau läuft. „Die letzten Wochen waren superanstrengend. Es gibt noch so viel zu koordinieren. Aber trotz Stress: Die Freude ist riesengroß“, sagt Katharina Markworth von der Festival-Geschäftsführung und blickt dem Auftakt am 24. Februar hoffnungsvoll entgegen. 17 Tage lang - bis 12. März - steht das Fest dann unter dem Motto „Im Zeichen des Umbruchs“ und lädt zu 47 Veranstaltungen ein.