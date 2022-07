Glasperlenspiel und „Funtastic Five“ - Zwei besondere Live-Konzerte auf Dessauer Marktplatz

Auf dem Dessauer Markt steigt am Wochenende ein Summer Open Air. Das Beste ist: Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Dessau/MZ - Dessau-Roßlau stehen zwei besondere Live-Konzerte auf dem Dessauer Marktplatz bevor. Das hat der Verein zur Förderung der Stadtkultur Dessau mitgeteilt. Am Freitag, 15. Juni, steigt das große Sommer-Open-Air der Stadtsparkasse Dessau. Ab 19 Uhr stehen mit dem DJ-Duo „Stereoact“ und das deutsche Elektropop-Duo „Glasperlenspiel“ zwei hochkarätige Gäste auf der Bühne.

Am Tag darauf, am Samstag, lädt der Verein zur Förderung der Stadtkultur Dessau alle Bürger der Doppelstadt Dessau-Roßlau noch einmal zur großen Sommer-Party auf den Marktplatz ein. Beginn ist ebenfalls 19 Uhr. Die Gäste erwartet dann die MDR-Partyband „Funtastic Five“. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.