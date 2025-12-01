Sie suchten eine entlaufene Katze und sorgten für einen Polizeieinsatz. Am Ende stand ein Platzverweis für den Bahnhof in Roßlau.

Roßlau/MZ. - Die Suche nach einer entlaufenen Katze in den Bahngleisen am Bahnhof in Roßlau hat am Freitag, 28. November, zu einem Polizeieinsatz geführt.

Die Notfallleitstelle Leipzig hatte zuvor eine Meldung über mehrere Jugendliche bekommen, die sich unerlaubt im Gleisbereich am Bahnhof Roßlau aufhalten sollen. Vor Ort traf eine Streife den Zeugen, der berichtete, dass ein 20-Jähriger bei der Suche sogar unterhalb des Bahnsteigs entlanggekrochen sei, um dasTier zu erreichen. Dabei hatte der Mann noch drei Jugendliche um Hilfe gebeten.

Gruppe von Jugendliche hat einen Platzverweis für den Bahnhof Roßlau erhalten

Die Bundespolizisten stellten vor Ort die Identitäten aller Beteiligten fest. Da die Jugendlichen beim Eintreffen bereits wieder am Bahnsteig standen und im Begriff waren, den Bereich zu verlassen, wurden sie über die erheblichen Gefahren ihres Verhaltens aufgeklärt und verwarnt. Der Gruppe wurde zudem ein mündlicher Platzverweis für den Bahnhof Roßlau für den restlichen Tag ausgesprochen.

Gegen den 20-jährigen „Gefahrenverursacher“ wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung eingeleitet. Anschließend konnten alle Beteiligten den Bahnhof wieder verlassen. Ob die Katze gefunden wurde, dazu wurden keine Angaben gemacht.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.