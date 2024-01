Stilles Gedenken an Oury Jalloh an der Haupttrepper des Dessauer Polizeireviers

Dessau/MZ - Das Gedenken an den Tod von Oury Jalloh, der am 7. Januar 2005 in einer Zelle des Dessauer Polizeireviers verbrannte, hat am Sonntag mit dem Niederlegen von Blumen vor dem Revier begonnen. Rund 15 Teilnehmer, darunter Politiker und Vertreter des Multikulturellen Zentrums, legten nach einer Schweigeminute Blumen neben ein Bild des in Deutschland lebenden und geduldeten Afrikaners. Die Aktion verlief äußerst friedlich und leise und ohne Redebeitrag. Die Polizei beobachtete die Aktion aus einiger Entfernung und sorgte für Absicherung.