In der Magdeburger Straße in Roßlau ist am Dienstagnachmittag eine Frau aus Burkina Faso rassistisch beleidigt und beschimpft sowie zu Boden gestoßen und mehrfach attackiert worden.

Rosslau/MZ. - In der Magdeburger Straße in Roßlau ist am Dienstagnachmittag eine Frau aus Burkina Faso rassistisch beleidigt und beschimpft sowie zu Boden gestoßen und mehrfach attackiert worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Tatverdächtig ist ein 24 Jahre alter Mann aus Roßlau, der in der Nähe des Tatortes angetroffen wurde. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte die 27-jährige Frau aus Burkina Faso gegen 15.35 Uhr mit ihrem Fahrrad eine Schlippe im Bereich der Magdeburger Straße und des Mittelweges befahren, als sie plötzlich von einem Mann, der ihr zu Fuß entgegen kam, auf rassistische Art und Weise beleidigt und beschimpft worden sei. In der weiteren Folge soll der Täter die Frau gestoßen und zu Fall gebracht haben. Auf dem Boden liegend, habe der Täter die Frau geschlagen und getreten. Als sich die 27-Jährige vom Boden erhoben hatte, sei sie erneut umgestoßen worden. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

„Derzeit wird von einer politischen Motivation der Tat ausgegangen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an und werden von der Abteilung Staatsschutz der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.

Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizeiinspektion unter (0340) 6000-291 zu wenden.