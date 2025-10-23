Ein Reiseformat des öffentlich-rechtlichen Senders entführt Zuschauer nach Dessau und Wörlitz. Dabei können auch Einheimische Neues erfahren. Bei einem Blick hinter die Kulissen, erzählt der Reisereporter, welche Erfahrung ihn vor Ort „an die Grenze“ gebracht hat.

Reise-Reporter gibt Einblick in Arbeit und erzählt, was ihn in Dessau „an die Grenze gebracht“ hat

Stadtführer Heiko Gerdes leitet Jonas Juckeland, Autor und Reporter der zwei Beiträge, durch Dessau.

Dessau/Wörlitz/MZ. - Den MDR samt Kamerateam hat es kürzlich nach Dessau-Roßlau sowie in den Wörlitzer Park verschlagen. Selbst Einheimische könnten in den dabei entstandenen Beiträgen noch Neues über ihre Region erfahren – oder die Reportagen Nicht-Dessau-Roßlauer Bekannten zeigen, um ihnen erste Eindrücke der Doppelstadt und ihrer Umgebung zu bieten.