Zum dritten Mal steigt an diesem Samstag ein schaurig-schönes Halloween-Event in der entwidmeten Kirche. Was die Besucher erwartet.

Nichts für schwache Nerven: Labyrinth des Grauens in der Wohlsdorfer Kirche öffnet

Wohlsdorf/MZ. - Dunkle Gänge, in denen nur hin und wieder ein Licht flackert. Spinnweben, die von der Decke hängen und Gliedmaßen an den Wänden: Dieses Grusel-Kabinett ist nichts für schwache Nerven. Es befindet sich in der Wohlsdorfer Kirche und öffnet am Samstag, 25. Oktober, ab 17 Uhr für Besucher. Bis zuletzt haben zahlreiche freiwillige Helfer vom Feuerwehrförderverein und der Feuerwehr Poley daran gebaut.