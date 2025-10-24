Ein Überfall auf ein Geldinstitut in Aken ist der Polizei Anhalt-Bitterfeld in der Nacht zum Freitag gemeldet worden. Was sie vor Ort fanden.

Aken/MZ. - Ein Überfall auf ein Geldinstitut in Aken ist der Polizei Anhalt-Bitterfeld in der Nacht zum Freitag, 24. Oktober, gemeldet worden. Kurz nach Mitternacht rückten gleich mehrere Beamte aus, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Vor Ort trafen die Polizisten im Innenbereich auf einen Mann, der erklärt, ohne festen Wohnsitz zu sein und sich in der Bankfiliale am Markt einen Schlafplatz für die Nacht gesucht zu haben. Dabei muss er versehentlich den Alarm ausgelöst haben. Der 39-Jährige wurde von der Polizei in eine Notunterkunft verbracht.