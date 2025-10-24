Die Spannung steigt. Samstag wird der neue Eisdom eingeweiht. Fans und beide Vereine legen sich dafür mit pfiffigen Aktionen ins Zeug (Fotos im Text). Und der Hannover-Präsident macht auch noch eine Kampfansage.

Bulle gegen Indianer - so witzig sind die Sondertrikots der Saale Bulls der Hannover Indians

Im Spielergang von den Kabinen zum Eis wird noch an den Bullen als Wandbemalung gearbeitet.

Halle (Saale)/MZ. - Im neuen Sparkassen-Eisdom in Halle hängen die Fans der Saale Bulls am Freitag schon Transparente an die neue Nordkurve. Fotos sind nicht erwünscht. Um nichts zu verraten. Die Eröffnung wird zu Halles Sportparty des Jahres.