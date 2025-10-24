Lolita Falk leitet seit einiger Zeit den Jugendklub in Nachterstedt. Warum sie ihre Aufgabe liebt.

Lolita Falk ist die Leiterin des Nachterstedter Jugendklubs und hilft auch bei größeren Veranstaltungen gerne mit.

Nachterstedt/MZ - Die zierliche Frau mit den kurzen grauen Haaren wirbelt von Tisch zu Tisch. Verteilt bunte Masken und Stifte, hilft beim Zusammenstecken kleiner Drachen. Lolita Falk ist mitten in ihrem Element. Kinder und sie, sagt die Leiterin des Nachterstedter Jugendklubs, das passt zusammen.