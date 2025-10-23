weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Reformationstag 2025 in Wittenberg Reformation trifft Halloween: Wie Wittenberg das Reformationsfest 2025 neu interpretiert

In Wittenberg bekommt das Reformationsfest 2025 einen überraschenden Dreh: Ein Lichterumzug soll Geschichte und Grusel verbinden.

Von Lea Fischer Aktualisiert: 24.10.2025, 11:55
Am 31. Oktober ist es wieder Zeit für das historische Marktspektakel zum Reformtionsfest in Wittenberg.
Am 31. Oktober ist es wieder Zeit für das historische Marktspektakel zum Reformtionsfest in Wittenberg. (Foto: Wittenberg Marketing GmbH)

Wittenberg/MZ. - Bald ist es wieder so weit: Zum Reformationsfest am kommenden Freitag verwandelt sich die Wittenberger Innenstadt wieder in eine historische Bühne. Für das Programm unter dem Motto „Wittenberg leuchtet“ hat sich die „Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH“ einige Neuerungen einfallen lassen. „Wir reformieren ein bisschen den Reformationstag“, beschreibt es Denis Lehmann vom Stadtmarketing.