19 Jahre nach Feuertod inPolizeirevier Feuerzeugwürfe und Rangeleien bei Oury-Jalloh-Demo in Dessau - Hass auf Polizei entlädt sich

Auch am 19. Jahrestag des Todes von Oury Jalloh im Dessauer Polizeirevier gab es am Sonntag in Dessau eine große Demonstration. Die Polizei spricht von einer „weitestgehend störungsfreien“ Durchführung. Friedlich war sie nicht immer.