Ein Festzelt zu leihen und aufzustellen, das kostet: Der Zeltverein in Dessau-Roßlau verspricht günstige Konditionen und wirbt in Ortschaften um neue Mitglieder.

Feiern unter einem geschützten Zeltdach - Zeltverein aus Dessau-Roßlau wirbt um neue Mitglieder

Das Festzelt wird gern vom Sport- und Traditionsverein Meinsdorf zum Pfingstgelage genutzt.

Rosslau/MZ. - Ob zum Bauernmarkt in Mildensee oder zum Pfingstgelage im Schwimmbad Meinsdorf – hier wird in einem großen Festzelt gefeiert, das dem Zeltverein gehört. Der Verein wirbt nun um neue Mitglieder. Über die Vorteile einer Mitgliedschaft hatten daher Zeltverein-Sprecher Gero Mielczarek und Florian Kellner von den Mildenseer Heimatfreunden auf der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Roßlau informiert.