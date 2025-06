In Meinsdorf wurde am vergangenen Donnerstag eine marode Holzbrücke zwischen Schwimmbad und Gaststätte durch eine neue Stahlbrücke ersetzt. Wie dsa MDR-Fernsehmagazin „Mach dich ran“ und die Roßlauer Schiffswerft dem Verein geholfen haben.

Meinsdorf/MZ. - An Zaungästen zwischen Schwimmbad und Gaststätte mangelte es nicht: In Meinsdorf tut sich was, hatte sich der Dorffunk schnell herumgesprochen und zog die Zuschauer selbst zur Mittagszeit an. Dies- und jenseits vom Freibach als dem kleinem Rossel-Ableger war am Donnerstag ein Brücken-Einhub zu beobachten.