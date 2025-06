Am frühen Sonntag wurde in Kemberg aus einem Zigarettenautomaten gestohlen. Zwei Tatverdächtige konnten kurz darauf von der Polizei gefasst werden. Ein Komplize ist weiterhin flüchtig.

Zigarettenautomat in Kemberg geknackt – Untersuchungshaft für zwei Männer

Die Polizei hat in Kemberg (Ortsteil Bergwitz) zwei Männer aus Georgien wegen eines Einbruchs aus einem Zigarettenautomaten festgenommen.

Kemberg. - Am Sonntag hat die Polizei zwei Tatverdächtige nach einem besonders schweren Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten in Kemberg, Ortsteil Bergwitz, festnehmen können, so die Polizei.

Zwei Männern aus Georgien wird vorgeworfen, den Automaten in den frühen Morgenstunden mit mindestens einem weiteren Komplizen geöffnet und das Bargeld entwendet zu haben. Nach Informationen der Polizei konnten Beamte einen der Verdächtigen direkt am Tatort, den zweiten in unmittelbarer Nähe bei seiner Flucht stellen.

Vor Ort seien Tatwerkzeug sowie das gestohlene Bargeld sichergestellt worden. Ein dritter Täter entkam nach Angaben der Polizei. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Am Sonntagabend ordnete das zuständige Amtsgericht Dessau-Roßlau, laut Polizei, Untersuchungshaft für die beiden Beschuldigten an.