Der polnische Dichter Tadeusz Dabrowski hat mit seiner Lesung den Abschluss des Ascherslebener Literaturprojektes „Nine Points of View“ gebildet. Wie er seine Zeit in der Stadt erlebt hat und was Lyrik für ihn ausmacht.

Aschersleben/MZ - Ein Abend mit dem polnischen Lyriker, Essayisten und Kritiker Tadeusz Dabrowski hat am Freitag die Reihe der Stadtschreiberlesungen innerhalb des Projekts „Nine Points of View“ beschlossen. Die Lesungen haben eine Beliebtheit erreicht, die den Theatersaal der Kreativwerkstatt – Werkstätten für Kunst und Wissenschaft ohne weiteres füllen konnte. Das liegt einerseits an der Strahlkraft der Autoren aus den angrenzenden Nachbarländern, die jeweils zwei Wochen in Aschersleben weilten und mit Schülern der Stadt „sehend“ unterwegs gewesen sind. Es liegt aber auch am Format der Veranstaltung, die kurzweilig und informativ in Form eines Gesprächs mit Jörg Blencke daherkommen.