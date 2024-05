Am Sonntag war Bewerbungsschluss beim „Summer of pioneers“ - nun beginnt die Auswahl der Dessau-Roßlauer auf Probe.

Fast 30 potenzielle Pioniere: Bewerbungsschluss für das Probewohnen in Dessau-Roßlau

Website des „Summer of pioneers“ Dessau-Roßlau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Probewohnen in Dessau-Roßlau - das können sich einige vorstellen. Bis zum Ende der Frist am vergangenen Sonntag sind fast 30 Bewerbungen für den „Summer of pioneers“ eingegangen.