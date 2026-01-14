Im Prozess gegen einen ehemaligen Dessauer Karatetrainer wegen hundertfachen Missbrauchs von Kindern haben am Dienstag die Eltern eines der beiden Opfer vor dem Landgericht Dessau ausgesagt. Mit erschütternden Details.

„Es war schlimm, es war unser Fehler“ - Eltern von jungem Mädchen hätten Missbrauch stoppen können

Dessau/MZ. - Im Prozess gegen einen ehemaligen Dessauer Karatetrainer wegen hundertfachen Missbrauchs von Kindern haben am Dienstag die Eltern eines der beiden Opfer vor dem Landgericht Dessau ausgesagt. Ihre Tochter war 1999 von dem Mann im Alter von neun Jahren über 30 Mal missbraucht worden. Obwohl sich das Mädchen offenbart hatte, stellten die Eltern keine Strafanzeige. Der Prozess hatte am Freitag begonnen.