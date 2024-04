Dessau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat einen Nachfolger für Torjäger Jakub Hrstka gefunden, den es nach der Saison zurück in die Heimat zieht: Mit Fynn Gonschor wechselt im Sommer ein Spieler mit Zweitligaerfahrung vom Schweizer Erstligisten HSC Kreuzlingen in die Bauhausstadt.

Der Linksaußen, der sechs Jahre lang in der Jugendakademie vom VfL Gummersbach ausgebildet wurde und dort auch in der Drittligamannschaft zum Einsatz kam, spielte vor seinem Engagement in der Schweiz dreieinhalb Jahre lang beim Zweiligisten VfL Lübeck-Schwartau. Dort erzielte er 166 Tore. Gleich zu Beginn seiner Zeit bei den Norddeutschen schaffte er zudem den Sprung in den Kader der Juniorennationalmannschaft U20/21.

DRHV hatte viele Interessenten für die Nachfolge von Linksaußen Jakub Hrstka

„Wir hatten eine Vielzahl an Spielern, die gern zu uns gewechselt wären. Letztendlich haben wir uns für Fynn entschieden. Mit seinen mehr als drei Jahren Erfahrung in der zweiten Handball-Bundesliga beim VfL Lübeck-Schwartau, den beiden Spielzeiten in der Schweiz und seinen Vorstellungen, was er erreichen möchte, hat er uns überzeugt. Mit der Verpflichtung von Fynn steht nunmehr unser Kader für die kommende Spielzeit“, erklärte Vanja Radić, sportlicher Leiter beim DRHV, in einer Mitteilung des Vereins.

Der 24-Jährige spielt aktuell mit dem HSC Kreuzlingen in den Playouts gegen CS Chênois Genève um den Verbleib in der Quickline Handball League, der höchsten Schweizer Spielklasse. Aktuell führt sein Verein in der Best-of-five-Serie mit 2:1.

„Nach nunmehr fast anderthalb Jahren in der Schweiz wollte ich wieder zurück nach Deutschland und zurück in die 2. Handball-Bundesliga. In Deutschland hat der Handball einen größeren Stellenwert als hier in der Schweiz, was man vor allem an den Zuschauerzahlen sehen kann. Mit meinem Wechsel zum DRHV geht es für mich bei einem Verein weiter, der für seine Fankultur und die Stimmung in der Anhalt-Arena bekannt ist“, so Gonschor gegenüber dem DRHV über die Beweggründe seines Wechsels.

DRHV-Trainer Uwe Jungandreas sieht in Fynn Gonschor einen grundsoliden Außenspieler

DRHV-Trainer Uwe Jungandreas sieht in Fynn Gonschor einen grundsoliden Außenspieler: „Mit ihm und Carl-Phillip Haake habe wir in der kommenden Spielzeit zwei Spieler auf Linksaußen, die auf der Halbposition decken können und somit Vincent Sohmann entlasten. Fynn kennt die Liga bereits aus seiner Zeit beim VfL Lübeck-Schwartau. Er ist ein Spieler, der sein Spiel macht und seine Chancen verwertet.“

Dankbar ist Gonschor laut DRHV über die Erfahrungen, die er mit dem HSC Kreuzlingen in den letzten anderthalb Jahren in der Schweizer Liga sammeln durfte. Mit seinem Wechsel zurück in die 2. HBL möchte er nun das nächste Level seiner Karriere erreichen. „Ich sehe in Dessau-Roßlau ein junges, ehrgeiziges und erfolgshungriges Team, welches extrem kämpferisch sowie mit viel Tempo spielt und freue mich, ab Juli Teil dieser Mannschaft zu sein“, so Gonschor.

Der DRHV hatte zuvor schon den Potsamer Marcel Nowak und Jakub Powarzyński von Energa Wybrzeże Gdańsk geholt. Dazu wurde Fritz-Leon Haake verpflichtet, der derzeit mit Zweitspielrecht schon beim DRHV spielt.