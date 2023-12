Dessau-Roßlau/MZ. - Leistungsträger Jakub Hrstka wird Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV zum Saisonende in Richtung Heimat verlassen. Das hat der Verein einen Tag vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Bietigheim (Anpfiff Sonnabend, 18 Uhr) bekannt gegeben.

Den tschechischen Nationalspieler Jakub Hrstka zieht es zurück in seine Heimatstadt Zubří

Den tschechischen Nationalspieler zieht es zurück in seine Heimatstadt Zubří. Dort wird Hrstka in den nächsten Jahren in der Extraliga für HC ROBE Zubří auflaufen. Bereits von 2006 bis 2011 hatte er das schwarz-gelbe Trikot seines Heimatvereins getragen, bevor er zum slowakischen Topverein HT Tatran Prešov und dann im Jahr 2019 zum DRHV wechselte. Hrstka war hier Nachfolger von Marek Vanco.

Beim DRHV hatte sich der mittlerweile 33-Jährige sofort in die Herzen der Anhänger gespielt. Und das nicht nur aufgrund seiner zahlreichen Tore, sondern weil er ein offener und fröhlicher Mensch ist, der immer einen Scherz auf Lager hat. In seiner ersten Saison bei den Blau-Weißen feierte er den Aufstieg zurück in die zweite Bundesliga und zählt seitdem immer zu den Toptorschützen. Insgesamt hat er aktuell in 146 Pflichtspieleinsätzen 787 Tore für die Dessau-Roßlauer erzielt.

Jakub Hrstka: „Über die letzten Jahre ist Dessau-Roßlau meine zwei Heimat geworden“

„Ich werde nach der Saison zu meinem Heimatverein HC Zubří wechseln, wo ich als Kind mit dem Handballspielen begonnen hatte“, sagte Hrstka in einer Pressemitteilung des DRHV. „Der Verein hatte mich damals für meine Karriere ausgebildet und nun ist es an der Zeit, meine Erfahrungen, die ich über die Jahre im Ausland sammeln konnte, zurückzugeben.“ Hrstka geht mit einem weinenden Auge. „Über die letzten Jahre ist Dessau-Roßlau meine zwei Heimat geworden und ich werde die Zeit in guter Erinnerung behalten und bin sehr dankbar, dass ich hier spielen durfte. Vielen Dank an unsere Fans, die uns immer so toll unterstützen.

„Wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir so einen Menschen und Spieler wie Jakub hier beim DRHV hatten“, wird Vanja Radic, Sportlicher Leiter des DRHV, zitiert. Mit ihm habe man gemeinsam große Erfolge feiern und die Professionalisierung des Vereins vorantreiben können. „Jakub ist ein Vollprofi und ein Vorbild, der immer die Balance zwischen Leistung und Humor findet. Mit ihm verlieren wir zwar einen Leistungsträger, freuen uns aber auch für ihn, dass er die Chance bekommen hat, mit einem langfristigen Vertrag wieder in seine Heimatstadt zurückgehen zu können. Jetzt wollen wir gemeinsam mit ihm die laufende Spielzeit erfolgreich abschließen.“