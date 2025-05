Der Online-Supermarkt Flaschenpost bringt Getränkekisten und Lebensmittel bis vor die Wohnungstür. Dieses Angebot können jetzt auch Anwohner in Halle und Teilen des Saalekreises nutzen.

Flaschenpost liefert jetzt auch in das Stadtgebiet von Halle (Saale).

Halle (Saale)/MZ/EI. - Den Wocheneinkauf inklusive schwerer Getränkekisten bis zur Wohnungstür liefern lassen, egal, in welches Stockwerk – das geht mit dem Online-Supermarkt „Flaschenpost“ jetzt auch in Halle. Wie das Unternehmen mitteilt, werden vom Lager in Leipzig ab sofort das komplette Stadtgebiet Halle sowie Braschwitz und Kabelsketal im nördlichen Saalekreis beliefert.

Liefert Flaschenpost auch an meine Adresse?

Über die Postleitzahlabfrage auf www.flaschenpost.de können Anwohner überprüfen, ob ihre Adresse schon Teil des Liefergebiets ist, heißt es weiter.

Das Sortiment von „Flaschenpost“ umfasst laut eigenen Angaben mehr als 5.000 Produkte für den täglichen Bedarf wie Getränke, Lebensmittel, Frischwaren, Tiefkühlartikel oder Drogerieprodukte. Die Lieferung erfolgt von montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr im angegebenen Wunschzeitraum. Das Leergut wird direkt mit zurückgenommen und der Pfandwert mit der Bestellung verrechnet.