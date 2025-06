Polizei hat Ermittlungen aufgenommen Farben der Reichsflagge auf Naumburger Spielplatz - Mutter entdeckt Schmierereien

Unterwegs mit ihrem Mann entdeckt eine Mutter eines kleinen Sohnes Schmierereien am Spielplatz im Auenblick in Naumburg. Rutsche und weitere Geräte wurden von Unbekannten mit den Farben Rot, Weiß und Schwarz bemalt. Das weckt Erinnerungen an einen Vorfall vor zwei Jahren, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte.