Der Verein wird sein Merchandise künftig selbst vertreiben, plant einen Shop am Stadion. Was sich der Verein erhofft und was der Fanshop-Leiter zu seiner dunklen Vergangenheit sagt.

Halle/MZ - Mitten ins Herz seiner Fans möchte der Hallesche FC mit seinem Projekt. Entstehen soll es daher am Herzen des Vereins, direkt vor den Toren des Leuna-Chemie-Stadions. Läuft alles nach Plan, wird dort, auf einer Grünfläche vor dem Parkplatz der Spielstätte des Fußball-Drittligisten, ab Ende des Jahres der Fanshop der Rot-Weißen beheimatet sein.

Dass der HFC seine Fanartikel, vom Trikot bis zur Badeente, künftig wieder selbst in die Hand nimmt und nicht mehr auf den jahrelangen Betreiber, die Firma Wosz, vertraut, hatte er als „langen Wunsch und ein zentrales Vereinsanliegen“ bezeichnet. „Es geht um Identifikation und Stolz, aber auch um wirtschaftliche Belange“, wird HFC-Vorstand Andreas Muth im Gespräch mit der MZ konkreter.

Zusammenarbeit mit Wosz endet zum 1. Juli

Bisher ging ein beträchtlicher Teil der Gelder aus den Verkäufen an den Wosz-Fanshop als Zwischenhändler, der HFC erhielt lediglich eine Rückvergütung. In welcher Höhe die lag, wollen die HFC-Chefs nicht preisgeben. Klar ist aber: Mit dem Verkauf in Eigenregie soll künftig deutlich mehr Geld beim Klub hängen bleiben. „Die Mehrwerte, die sich jetzt einstellen sollen, setzen sich aber aus mehreren Komponenten zusammen“, erklärt Muth.

Eine wichtige Rolle spielt etwa auch der Ausrüsterwechsel, den der HFC am Mittwoch offiziell bekanntgegeben hatte. So sei die „Freiware“, also die Auswahl und Vielfalt des Sortiments, beim neuen Partner Patrick aus Belgien um ein „vielfaches höher“ als noch zuvor bei Puma, so Muth. „Wir sind dadurch in der Lage, alle Mannschaften im Verein einheitlich einkleiden zu können. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Jahren.“

Das neue Sortiment soll aber nicht nur allein nach Vorgaben des neuen Ausrüsters entstehen, auch die Anhänger, also die Kunden selbst entscheiden mit, welche Waren im neuen Fanshop angeboten werden. „Die Fans sind etwa am Design von Artikeln beteiligt. Dafür gibt es in der Fanszene bereits eine Arbeitsgruppe“, erklärt Marcus Lange, der den Bau des Fanshops und den Aufbau des Eigenvertriebs der Fanartikel verantwortet. Lange ist bereits seit mehreren Jahren im Eventbereich für den Verein tätig ist, hat etwa den HFC-Flohmarkt mitinitiiert. „Bei ihm ist das Herz mit im Spiel, er ist sehr fleißig, bessere Voraussetzungen gibt es nicht“, sagt Muth.

Die Personalie ist aber umstritten. Lange ist vorbestraft, hatte ein zweijähriges bundesweites Stadionverbot. „Auf das, was in der Vergangenheit passiert ist, bin ich nicht stolz. Ich habe dem Verein mit meinem Verhalten Schaden zugefügt“, sagt der neue Fanshop-Leiter. Was genau vorfiel, warum er verurteilt wurde, darüber möchte Lange nicht im Detail sprechen. Seine Vergangenheit habe er aber hinter sich gelassen, dabei auch Hilfe in Anspruch genommen. „Ich habe gemerkt, dass ich Dinge in meinem Leben ändern muss und habe deshalb auch an einem Anti-Gewalttraining teilgenommen.“

Später habe er sogar selbst einen Vortrag zum Thema Gewaltprävention gehalten, bei diesem Anlass auch Muth kennengelernt. „Wir haben von Anfang an offen und ehrlich miteinander kommuniziert“, sagt das Vorstandsmitglied. „Ich bin überzeugt, dass wir den Weg zusammengehen.“

180 Quadratmeter Verkaufsfläche

Ende Juni endet die lange Partnerschaft mit Wosz, der die Fanartikel in seinem Laden am Rannischen Platz in Halle vertrieb. Ab dem 1. Juli ist der HFC selbst in der Verantwortung. Zunächst sollen die Fanartikel nur online zu erwerben sein, zudem seien als Übergangslösung kleinere, mobile Verkaufsstände rund um das Stadion geplant. Bis Ende des Jahres sollen dann 16 Container vor dem Stadion errichtet werden, 180 Quadratmeter Fläche sollen sie bieten.

Der Fanshop ist die größte Investition, die der HFC in der jüngeren Vergangenheit abseits der Profi-Mannschaft getätigt hat. „Ich wüsste keinen Vorgang, wo der HFC in dem Maße investiert hat. Alles was wir einnehmen, brauchen wir sonst für das Tagesgeschäft“, sagt Muth. Nach MZ-Informationen liegen die Kosten zwischen 300.000 und 400.000 Euro.

Eine Genehmigung der Stadt für die Errichtung der Container steht zwar noch aus, Lange ist aber optimistisch, dass sie erteilt wird. Neben ihm werden drei weitere HFC-Angestellte im neuen Fanshop arbeiten. Sie werden aber auch andere Aufgaben im Verein übernehmen. „Runtergebrochen sind wir daher bei zwei Vollzeitkräften, die von Teilzeitkräften unterstützt werden. Sie müssen das Projekt stemmen“, sagt Muth.

Was der Wosz-Fanshop zum Ende der Partnerschaft mit dem HFC sagt, bleibt offen. Auf MZ-Anfrage erklärte das Unternehmen, sich nicht äußern zu wollen.